Garantido realiza o “Esquenta da Semana Vermelha”, neste sábado

O Boi Bumbá Garantido, da Baixa de São José, realiza neste sábado (6), o ensaio show “Esquenta da Semana Vermelha”, no Curral Lindolfo Monteverde de Parintins.

O evento terá participação do apresentador Israel Paulain; Batucada; Garantido Show: Comando Garantido e de cantores convidados. O ensaio de sábado é o aquecimento para a galera do Boi do Povão, que saberá no dia 12 de novembro, o tema do Vermelho e Branco para o festival de 2022.

Segundo Israel Paulain, essa retomada dos ensaios show é a arrancada para o dia do lançamento. “Oficialmente será a nossa arrancada para o trigésimo terceiro título do nosso Amado Garantido para 2022”, afirmou Israel.

O presidente do Garantido, Antonio Andrade Barbosa, afirmou que o Boi do Povão é resistência cultural, é preocupado com a Amazônia e com as populações que dependem e que defendem a Amazônia.

O arista Ito Teixeira e o diretor de teatro Jorge Kennedy que fazem parte da Direção Geral de Espetáculo (D.G.E.) repassaram a primeira parte da roterizaçao do evento para os segmentos do Vermelho e Branco. Segundo Ito Teixeira, o Garantido prepara um tema campeão e um espetáculo a altura da galera e do Festival de Parintins.

O ensaio show deste sábado, na cidade Garantido, começa,a partir das 20h30.

Foto: Isabela Rebouças

Texto: Assessoria Boi Garantido