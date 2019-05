Garantido recebeu imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo

Para dar bênçãos aos trabalhos do projeto “Nós, o povo”, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo visitou as 13:30h de hoje, 07, a Cidade Garantido. Ela foi recebida por diretores, administrativos, músicos e demais artistas do Boi da Fé. O momento inspirou oração e reflexão.

A Cidade Garantido faz parte do roteiro de visitas que a imagem da padroeira de Parintins faz todos os anos até a Festa da Santa, que acontece na Catedral de Nossa Senhora do Carmo de 6 a 16 de julho. “É um momento de oração que fazemos para nossos artistas”, disse a diretora social do Garantido, Karen Pontes.

Carregada pelos artistas vermelhos, a imagem da Santa percorreu ruas e galpões da Cidade Garantido. Passou por ateliês, diretorias e foi posta em frente ao palco central para adoração e oração. O diretor cênico-coreográfico do bumbá, Ricardo Pegueite, acompanhou todo o percurso. Ele teve um grave problema de saúde no início do ano e conta que orou muito à Nossa Senhora. “Estou aqui para agradecer minha recuperação. Tive um sério problema de saúde e hoje estou curado”, revela em meio a lágrimas.

A imagem permanece na Cidade Garantido até às 17h, quando retoma sua peregrinação por Parintins até o dia 28 deste mês. No dia 29 ela vai para a paróquia de Itacoatiara, depois Manaus. O retorno a Parintins será no dia 06 de julho para a festa da padroeira da Ilha Tupinambarana.

Foto:Justino Guimarães/ Imprensa Garantido

parintinsnoticias.com