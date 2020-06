Garantido reestreia programa na internet neste sábado (20)

O programa terá transmissão através dos canais oficiais do bumbá no Facebook e YouTube

Com informações e muita toada, o Boi Garantido reestreia, neste sábado (20), o programa “Somos o Povo da Floresta”, a partir das 10h30, direto da Cidade Garantido, em Parintins. As transmissões serão feitas através dos canais oficias do bumbá no Facebook e no YouTube.

O programa tem direção da equipe de Comunicação encarnada e imagens da produtora Paulino Produções para levar um programa alegre e contagiante para os torcedores. Artistas, compositores, diretores e outros setores do bumbá irão participar todos os sábados no programa.

Segundo o coordenador de comunicação do Garantido, Márcio Costa, o bumbá está retornando aos poucos às suas atividades e promete um programa com grandes novidades para a temporada.

“Realizamos lives inesquecíveis como a da Alvorada Vermelha e a do dia 12 de junho. O Garantido também apoiou espetáculos como do apresentador Israel Paulain e dos Curumins da Baixa. Vamos retornando com muita toada ao vivo, muitas novidades e sempre com a interatividade com o público”, explicou Márcio.

Para o presidente Fábio Cardoso, o programa tem o objetivo maior de aproximar o bumbá com os seus torcedores, num momento em que o festival está suspenso.

“O programa oficial do Boi Garantido vai reaproximar ainda mais o torcedor encarnado. Vai saber das novidades, o que acontece no Garantido, como está nesse momento de pandemia e quais os passos futuros que a gente vai caminhar. São momentos importantes que vamos poder compartilhar através do programa “Somos o Povo da Floresta”, detalhou o presidente.

