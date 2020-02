Garantido Show finaliza coreografias para o Festival 2020

As 33 toadas do Boi-Bumbá Garantido ganham movimentos para o Festival Folclórico de Parintins 2020. A Companhia de Dança Garantido Show monta as coreografias que irão embalar as festividades vermelhas. O grupo se reúne de segunda a sexta-feira a partir das 18:30h na Cidade Garantido para laboratórios de dança e coreografia.

Todos os movimentos dançantes das 33 toadas vermelhas são coreografadas por 10 dançarinos da Baixa do São José. O trabalho tem o acompanhamento da Comissão de Artes do bumbá, que faz a análise e aprovação das coreografias. A própria comissão dividiu as toadas entre os coreógrafos e os trabalhos iniciaram na primeira quinzena de janeiro.

Segundo o coreógrafo Wellington Bertino, mais de 60% do trabalho está finalizado e está sendo repassado para os dançarinos do Garantido Show. Ele informa que as coreografias criadas sempre são pensadas no povão. “Eu vejo um modo mais fácil, prático e simples pra pessoa dançar e gostar da dança”, justificou.

Os coreógrafos do Garantido realizaram laboratórios coreográficos e pesquisas para ajustar as movimentações corporais e a plástica da coreografia. Para o pajé e também coreógrafo do Boi, Adriano Paquetá, a dança dá forma à toada. “Agora é o momento de dar vida a essas toadas que foram selecionadas. A galera vermelha e branca pode esperar mais uma vez um Garantido forte coreograficamente”, garantiu.

Nos dias 10, 12 e 14 de fevereiro o Garantido Show fará apresentações para a Comissão de Artes numa audição para avaliar as coreografias. Após aprovadas, as novas danças serão apresentadas ao público numa data a ser definida, antes do lançamento do CD 2020 no dia 28 de março. A amostra das coreografias será transmitida pelas redes sociais do bumbá e também ficarão disponíveis no YouTube.

As novas coreografias tem as assinaturas dos coreógrafos:

Wellington Bertino

Rodrigo Cabral

Adriano Paquetá

Rondinelli Batista

Mary Barbosa

Pedro Evangelista

Raoni Silva

Marcos Rocha

Idelrin Klinger

Carlos Gomes

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Justino Guimarães