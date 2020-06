Gesto nobre do Bloco Lagarto Salgado

Cestas básicas foram doadas pela diretoria do bloco.

Na última semana que passou a diretoria do Bloco LAGARTO SALGADO fez entrega de cestas básicas para algumas famílias que hoje necessitam de maior atenção, entre elas as famílias das mulheres da Associação de catadores de lixo, que no momento não estão podendo atuar na coleta devido a Pandemia. A ideia partiu do próprio grupo que integra a diretoria do Bloco e abraçada pelo Presidente Allan Pimentel e a Secretária de projetos Cris Butel, que juntos organizaram e reuniram amigos e simpatizantes, além da própria diretoria que compraram as cestas e doaram às famílias necessitadas neste período de grande dificuldade que o mundo passa.

Segundo Alan Pimentel “Conseguimos atender famílias do Bairro Submarino, União e Itaúna e estamos aguardando um ok de um empresário que ficou de nos ajudar para fazermos a terceira etapa de entrega. Aproveitamos a oportunidade para agradecer imensamente a toda nossa diretoria e principalmente aos nossos parceiros e colaboradores”. Ivila Silva, Izau Rodrigues, Alan Pimentel, AprovaParintins, Marlon Cunha, Reforço Escolar Iracema Mendonça, Mercadinho do Betão, Espaço Corpo Dourado, Açougue Poroca, Família Andrade Butel, Otavio Oliveira.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Bloco Lagarto Salgado

Publicado por Carlos Frazão/JI