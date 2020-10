Gil Gonçalves recebeu o Troféu DESTAQUE JI-2020

Com a entrega ontem no programa Fatos & Boatos ao radialista Gil Gonçalves nosso jornal cumpriu mais uma homenagem pelo aniversário da cidade.

O repórter Kedson Silva foi até aos estúdios da rádio Clube de Parintins, entregar pessoalmente o troféu a Gil Gonçalves que agradeceu pela honraria.

“Muito obrigado ao JI e seu diretor fundador Carlos Frazão por esta lembrança. Guardarei com muito carinho esse troféu. Fico mais honrado em receber este ano junto com o nobre bispo Dom Giuliano. Parabéns amigo Frazão pela inciativa e tradição de 15 anos entregando esse Troféu Destaque, sempre no aniversário de Parintins”, disse Gil Gonçalves.

Gil, além de radialista, líder de audiência com seu programa Fatos & Boatos, ao lado do colunista social e promoter Frank Freitas pela rádio Clube de Parintins, é Graduado em Ciência Política pela UEA, Pós graduado em Gestão e Auditoria Ambiental pela Faculdade de Táhirih, foi Vereador por 02 legislaturas, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, Secretário Municipal de Cultura e Turismo, e, atualmente exerce com competência a Secretaria Municipal de Comunicação de Parintins, sendo um dos homens de confiança do prefeito Bi Garcia.

Redação JI

Fotos: Kedson Silva/JI