Gildeth Prado assume a direção do SAAE Parintins

Nelson Campos passou nesta quarta-feira, a direção do SAAE Parintins para a Pós-graduada MBA em Gestão Pública, Gildeth Prado, e fez um breve relato sobre sua administração à frente da Autarquia desde 2017.

“Repassamos hoje, após nosso desligamento no inicio do mês, o comando do SAAE Parintins para a nova diretora Gildeth Prado. Recebemos a direção da Autarquia em 2017 em situação bastante difícil, com dívidas em torno de R$ 9.000.000,00, inadimplência na casa de 80 por cento e instalações e equipamentos sucateados. Após intenso trabalho, com a colaboração da valorosa equipe de servidores da empresa, renegociamos todos os débitos previdenciários, fiscais e trabalhistas e passamos à pagá-los em dia, obtendo todas as certidões negativas dos órgãos fiscalizadores. Isso é de grande valia, pois credencia o SAAE à captação de recursos para a construção de uma Estação de Tratamento de Água-ETA em Parintins, por exemplo. Incrementamos a arrecadação que era de R$ 3.600.000,00 em 2016 e chegamos a R$ 6.200.000,00 em 2019. Passamos a investir os recursos arrecadados na melhoria do sistema de distribuição de água. Foram mais de 30.000 metros de expansão de rede na cidade e no interior. Implantamos a rede de distribuição do bairro Pascoal Alaggio, onde cerca de 400 famílias aguardavam esse serviço há mais de 10 anos. O mesmo fizemos no Val Paraíso, Tonzinho Saunier e nas comunidades suburbanas do Aninga, Parananema, Macurany e Residencial Vila Cristina. Na zona rural, através do projeto Água no Jirau, levamos água à 25 comunidades, reduzindo o índice de doenças pelo consumo de água inapropriada e melhorando a qualidade de vida dos nossos irmãos ribeirinhos. Também tivemos participação ativa na implantação do sistema SALTA Z em parceria com a prefeitura municipal e governo do estado, levando água de qualidade ao povo da área de várzea do nosso município. Investimos pesado na substituição de bombas submersas e outros equipamentos do sistema de distribuição de água em Parintins, possibilitando que, após 54 anos de história do SAAE, o parintinense receba em suas torneiras, água 24horas por dia. Primando pela transparência, nossos relatórios anuais de gestão, durante todo o período do nosso trabalho à frente do SAAE, foram entregues regularmente ao Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Município e Câmara Municipal permitindo o total acompanhamento pelos órgãos de controle. Por respeito ao povo de Parintins, disponibilizamos também um exemplar do relatório no balcão de atendimento do escritório local, para conhecimento por qualquer cidadão que se interessar, além da disponibilidade no site saaeparintins.com. Ainda temos muito a fazer e o prefeito Frank Bi Garcia assumiu o compromisso pessoal de cuidar da qualidade da água distribuida em Parintins. Em poucos dias a prefeitura irá concluir o processo licitatório para execução dos serviços de perfilagem dos poços utilizados pelo SAAE e os estudos necessários para implantação da estação de tratamento de água, além da possível substituição dos poços inadequados, apontados pela CPRM. Desejo sorte e sucesso à nova diretora e agradeço à Deus pela oportunidade, ao prefeito Bi Garcia por acreditar na nossa capacidade e ao povo de Parintins por entender o nosso compromisso e contribuir efetivamente para que as coisas acontecessem. Vamos encarar um novo desafio e como pré candidato à vereador, participar das convenções partidárias para submeter nosso nome ao julgamento popular. Vamos em frente”, relatou o ex-diretor Nelson Campos.

Fonte: Facebook Nelson Campos

Postado por Carlos Frazão/JI