“Ginásio estará pronto para Copa Alvorada”, afirma Secretário de Obras Mateus Assayag

Os trabalhos de reforma do ginásio de esporte Elias Assayag seguem o cronograma executado pela Secretaria Municipal de Obras de Parintins. A ação é uma determinação do prefeito de Parintins, Bi Garcia, para o processo de adequação do espaço à Copa Alvorada de Futsal 2020.

O trabalho é coordenado pelo secretário de obras de Parintins, Mateus Assayag. De acordo com ele, são feitos reparos elétricos, hidráulicos, quadra, arquibancadas, telhado, banheiros, vestiários, iluminação, alambrados, rede de proteção e demais serviços, incluindo a área externa com pintura e capinagem. “O prefeito Bi Garcia pediu que tudo fosse feito para dar mais segurança e conforto a todos que visitasse o ginásio”, disse Mateus.

O coordenador de obras do município, Osório Melo, informa que uma força tarefa foi montada para executar os diversos serviços. Bruno Melo, membro da coordenação do ginásio, acompanhou a vistoria que o prefeito Bi Garcia e o secretário de obras Mateus Assayag fizeram no ginásio. Ele informa que até a manhã de terça-feira, 18, os trabalhos estarão concluídos.

A Copa Alvorada de Futsal 2020 inicia nesta terça-feira, 18, e se estende até Maio. Participam 16 equipes dos municípios de Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Maués, Faro, Terra Santa e Juriti.

Kedson Silva/JI