GOL e MAP Linhas Aéreas fecham acordo para compartilhamento de voos

A GOL e a MAP Linhas Aéreas, companhia que atua nos estados do Amazonas e Pará, firmaram acordo para compartilhamento de voos (codeshare). A parceria vai possibilitar aos passageiros da região Norte conexão de 11 novos destinos regionais com toda a malha da GOL. As passagens já podem ser compradas para voos a partir de 3 de abril.

Neste primeiro momento as cidades envolvidas são: Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Lábrea, Coari, Tefé, Barcelos e Parintins. No Pará, as cidades relacionadas são: Itaituba, Porto Trombetas e Altamira.

Com a combinação de trechos GOL e MAP, o passageiro fará apenas um check-in em todo o percurso, facilitando e otimizando a viagem. Nos voos operados pela MAP serão utilizadas aeronaves ATR, que voam através de propulsão turboélice, disponíveis nos modelos de 46 e 68 passageiros.

