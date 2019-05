Governador anuncia R$ 19 milhões em convênios com a Prefeitura de Parintins

Foto: Pitter Freitas

Durante lançamento do programa “Amazonas presente” em Parintins nesta quarta-feira, 22 de maio, o governador do Estado, Wilson Lima anunciou mais de R$ 19 milhões em investimentos para o município. O montante será empregado por meio de convênios com a Prefeitura Municipal.

Dentre os investimentos anunciados por Wilson Lima estão a reforma de passeios urbanos, reforma do aeroporto Júlio Belém, melhorias no aterro controlado, iluminação de LED, compra de novos equipamentos para a limpeza urbana, além da continuidade da recuperação do sistema viário.

“O investimento que é feito aqui volta em forma de benefícios para o cidadão”, salientou o governador durante discurso. “Agora temos a participação efetiva do governo do Estado no interior do Amazonas”, completou.

Para o prefeito em exercício Tony Medeiros, o anúncio de mais investimentos do Estado em Parintins é recebido com muita alegria. O prefeito em exercício enfatizou que a Prefeitura se mobilizará junto ao Governo para concretizar o que foi anunciado pelo governador, trabalhando na execução de projetos e dando suporte técnico.

“Vamos trabalhar com nossa equipe técnica para que possamos ter, de fato, esses importantes investimentos anunciados pelo governador Wilson Lima em nossa cidade. Ficamos felizes com esse montante de ações que o Estado fará no município e, seguindo determinação do prefeito Bi Garcia, trabalharemos para que todas possam ser concretizadas”, enalteceu Tony Medeiros.

SECOM