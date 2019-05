Governador garante a volta da Exposição Agropecuária de Parintins

Tweet no Twitter

Foto: Daniel Sicsú

Durante encontro com pecuaristas, produtores rurais e entidades ligadas ao setor primário no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, o governador do Estado, Wilson Lima, assegurou a retomada da Exposição Agropecuária em Parintins. A afirmação foi feita na quarta-feira (22).

O evento é considerado o segundo mais importante do Estado e está há cinco anos sem ser realizado no município.

Representando o prefeito Bi Garcia na solenidade, o prefeito em exercício Tony Medeiros agradeceu o apoio garantido pelo governo ao setor primário. “Apoiar o setor primário é uma das melhores alternativas para impulsionarmos a economia. Fico feliz pela preocupação do governador Wilson Lima que prontamente garantiu apoio do Estado à realização da exposição, que é considerada um dos grandes eventos agropecuários no Estado e que infelizmente não é realizada há alguns anos”, enfatizou Tony Medeiros.

O evento agropecuário será promovido pela Associação de Pecuaristas de Parintins e contará com apoio do Governo e Prefeitura Municipal.

SECOM