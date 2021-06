Governador Wilson Lima entregou tomógrafo e anuncia reforma do Hospital Jofre Cohen, em Parintins

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (26/06), um tomógrafo para diagnóstico de imagem e anunciou a reforma do Hospital Jofre Cohen, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A medida faz parte do programa Saúde Amazonas, por meio do projeto “Saúde nas Calhas”, que prevê a implantação das primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no interior, reforçando as estruturas de média e alta complexidade nos municípios polos de saúde regional.

Parte dos equipamentos já está no município, incluindo um tomógrafo entregue pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Também foram entregues dez leitos completos com cama, respiradores, monitores, bombas de infusão e equipamentos de hemodiálise – adquiridos a partir de parceria entre a Prefeitura de Parintins e a empresa Celeo.

De acordo com o governador Wilson Lima, o reforço no município vai descentralizar os serviços assistenciais à população, dando apoio, inclusive, a outras cidades próximas de Parintins.

“É algo inédito, nunca o interior do estado do Amazonas teve UTI. Parintins é uma cidade polo, onde muitos pacientes vêm de outros municípios, inclusive do estado vizinho Pará. É um avanço muito grande, que a gente dá. Tem muita gente que fica questionando o fato de não ter maior celeridade. O que a gente está fazendo aqui é algo para ficar permanente”, afirmou o governador Wilson Lima.

O secretário executivo de Assistência ao Interior, Cássio Espírito Santo, explica que a reforma na unidade e instalação da UTI vão gerar economia de remoções de UTI aérea para Manaus. Além disso, segundo o secretário, a SES deve ampliar o atendimento no hospital com acréscimo de recursos humanos.

“Hoje, uma das grandes dificuldades no interior é ter profissionais qualificados, então o Estado vai entrar com essa contrapartida, por exemplo, médico intensivista e toda a equipe, para poder dar suporte ao serviço aqui. Faremos um estudo junto com o hospital, pois já temos servidores da SES aqui, mas a gente vai ampliar de acordo com a necessidade”, disse Cássio, acrescentando que outros municípios polos como Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Humaitá, Lábrea e Eirunepé também estão previstos para o recebimento de equipamentos.

A coordenadora de fisioterapia do Hospital Jofre Cohen, Lucilene Santos, ressaltou a importância da instalação da UTI no município, beneficiando a saúde de Parintins e gerando empregos para novos profissionais.

“Estamos com uma grande expectativa para a implantação desse serviço aqui em Parintins, que vai agregar em muito à saúde da nossa população. A pandemia trouxe a importância desse serviço, e agora nós vemos o quanto Parintins está preparada para receber tanto seus funcionários quantos os parintinenses, que querem esse serviço aqui”, disse a coordenadora.

Saúde nas Calhas – Principal projeto da SES voltado para o atendimento no interior, o Saúde nas Calhas foi implementado em 2019, a partir do lançamento do Programa Saúde Amazonas, voltado para a reestruturação do setor no Estado. O projeto tem o objetivo de descentralizar os atendimentos médicos de Manaus, levando estrutura médica de qualidade para municípios polos; e proporcionando um melhor atendimento para cerca de 1,2 milhões de pessoas.

SECOM

FOTOS: Diego Peres/Secom

Publicado por Carlos Frazão/JI