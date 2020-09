Governador Wilson Lima participa da posse do novo ministro da Saúde e destaca parceria durante a pandemia

O governador Wilson Lima participou, na tarde desta quarta-feira (16/09), em Brasília, da cerimônia de posse do general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, após quatro meses de gestão interina. A solenidade aconteceu no salão nobre do Palácio do Planalto.

Wilson Lima parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pela efetivação do ministro e ressaltou a contribuição do general para o enfrentamento à pandemia no Amazonas.

“Parabenizo o presidente Jair Bolsonaro pela efetivação do general. Pazuello contribuiu muito com nosso estado durante a pandemia e conhece bem a complexidade logística e as peculiaridades do Amazonas. Sucesso, general!”, afirmou o governador, nas redes sociais.

General desde 2014, Pazuello coordenou as tropas do Exército durante as Olímpiadas de 2016, no Rio de Janeiro, e esteve à frente da Base Logística Multinternacional Integrada na tríplice fronteira. Em 2018, coordenou a Força-Tarefa Logística Humanitária (Operação Acolhida), responsável por abrigar refugiados da Venezuela.

Pazuello era comandante da 12ª Região Militar, em Manaus, quando foi convidado a assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em abril, na gestão de Nelson Teich. No mês seguinte, foi nomeado ministro interino da pasta. Ainda em maio, o general e o governador Wilson Lima inauguraram a primeira ala indígena para pacientes com o novo coronavírus, no Hospital de Combate à Covid-19, na Nilton Lins.

