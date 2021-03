Governador Wilson Lima recebeu sétima remessa de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (10/03)

O Governador Wilson Lima recebeu, na manhã desta quarta-feira (10/03), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a sétima remessa de vacinas contra a Covid-19, com 24.800 doses do imunizante Coronavac. Com esse montante, somado ao que o Amazonas já havia recebido, será possível vacinar 90% do público de 60 a 64 anos na capital e 45% desse público no interior.

“A gente vai continuar fazendo todo esforço que nós possamos nos manter em primeiro lugar na vacinação no Brasil, porque isso é importante para consigamos sair o mais rápido possível desse processo de pandemia e proteger a nossa população”, disse o governador. Com essa sétima remessa, o Amazonas recebeu, ao todo, 763.220 doses de imunizantes contra a Covid-19.

O Amazonas segue no primeiro lugar no ranking nacional de estados que mais vacinaram no Brasil, de acordo com dados de um consórcio formado pelos veículos de imprensa G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo (Estadão), Folha de S. Paulo e UOL. O estado vacinou, até esta terça-feira (09/03), 7,41% da população.

Na capital e interior já foram aplicadas 401.404 doses de vacina, sendo 311.883 de primeira dose e 89.521 de segunda dose, de acordo com dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da Fundação de Vigilância em Saúde PNI/FVS-AM). Todas as informações sobre as doses aplicadas podem ser conferidas em https://bit.ly/3aTsndS.

Ainda no aeroporto, o governador ressaltou que, mesmo com o avanço da campanha de imunização, é preciso que todos continuem seguindo com os protocolos de segurança definidos pelas autoridades de saúde, sobretudo o uso da máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social.

“A pandemia ainda está aí, é importante que a gente não baixe a guarda. Vamos continuar com todas as medidas sanitárias para que a gente possa proteger um ao outro”, destacou Wilson Lima.

Armazenamento e distribuição – O novo lote de vacinas foi escoltado do aeroporto até a FVS, onde foi armazenado em um contêiner com sistema de refrigeração. O local é o ponto de saída de todas as vacinas distribuídas pelo Governo do Amazonas aos municípios.

De acordo com a enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Ângela Desireé, dependendo do município e da dificuldade de acesso, a liberação das doses poderá ser feita a partir da tarde desta quarta-feira (10/03).

“Nós recebemos a nota informativa em relação às orientações de população e quantitativo de doses. Pegamos as informações das doses anteriores, a cobertura vacinal atual, o estoque dos municípios, fazemos o levantamento da população para fazer a liberação do quantitativo por doses para cada município. Dependendo do município, principalmente aqueles de difícil acesso, que estão tendo a oportunidade de fazer algum tipo de transporte, ele entra em contato, liberamos a vacina para otimizar a distribuição”, explicou.

Remessas – As vacinas começaram a chegar ao Amazonas em 18 de janeiro. Nesse primeiro lote foram enviadas ao estado 282.320 doses da CoronaVac. No dia 23 de janeiro, outras 132.500 doses da AstraZeneca/Oxford foram desembarcadas no estado.

Em 25 de janeiro, o estado recebeu 44.600 doses da CoronaVac e a quarta remessa, com 96.200 unidades da CoronaVac, chegou ao Amazonas no dia 7 de fevereiro. Outras 42 mil doses de CoronaVac e 78 mil de AstraZeneca, correspondentes ao quinto lote, chegaram ao Amazonas entre os dias 24 e 25 de fevereiro.

O sexto lote desembarcou no Amazonas na última quarta-feira (03/03), com 62.800 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo CoronaVac.

