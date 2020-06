Governo atende pedido de deputado pela antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Amazonas

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB), e outros membros da bancada do governo, apresentaram um indicativo ao Governo do Amazonas para que fosse antecipado para junho o pagamento de 50% do 13º salario dos funcionários públicos estaduais. A ideia é oferecer mais recursos para os servidores neste momento de pandemia que assola o mundo. O governo aceitou o indicativo e vai injetar R$ 220 milhões na economia do Estado, aquecendo o mercado nesse momento de crise.

O pagamento será realizado nos dias 25 e 26 de junho. Para o deputado Saullo Vianna, a crise, além de ser uma questão de saúde, traz também consequências econômicas. “É importante a circulação de dinheiro neste momento de retomada do comércio em Manaus. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos no Estado devido o isolamento desde março”, destacou o parlamentar.

Mais de 113 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, serão beneficiados com o pagamento do benefício. De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão (Sead), o Estado tem 75.295 servidores ativos, 29.707 inativos e 7.125 pensionistas previdenciários.

Por Mahira Maia, assessoria de imprensa

Postado por Carlos Frazão/JI