Governo do AM deve mais de 2 Milhões ao HPC

O bispo da Diocese de Parintins, dom Giuliano Frigeni, em entrevista ao Blog Ilha Tupinambarana, nesta quarta-feira, 18, falou da situação do Hospital Padre Colombo (HPC), que não tem repasse de verba do Governo do Amazonas à alguns meses.

Com essa falta de recursos o HPC ameaça fechar as portas neste final de novembro.

Segundo informações, são mais de 2 milhões que o Governo do Amazonas está em atraso com a unidade de saúde. Com a ausência do dinheiro, não há como a administração pagar dívidas e comprar materiais essenciais para o HPC. Só de energia elétrica a dívida, com a Amazonas Energia, é de mais de 1 milhão de reais.

Nesta quinta-feira, 19, no Centro Pastoral Mãe de Deus, o bispo concederá coletiva para explicar a situação à população de Parintins. Dom Giuliano, quer que a população tome conhecimento de tudo que ocorre no hospital que está com possibilidade de fechar as portas.

O único recurso usado no HPC é o que veio do governo federal destinado a pandemia do novo coronavírus. O prefeito de Parintins Frank Bi Garcia estará em Manaus esta semana. De acordo com sua assessoria uma das pautas de trabalho é reunir com o governador Wilson Lima para discutir o assunto.

Blog Ilha Tupinambarana