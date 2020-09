Governo do Amazonas adia oficialmente a realização do Festival Folclórico de Parintins para junho de 2021

O Governo do Amazonas adiou oficialmente para junho de 2021 a realização do 55ª Festival Folclórico de Parintins, acatando orientação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que acompanha a evolução dos casos do novo coronavírus no Estado. A medida foi anunciada pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (11/09), durante reunião com os poderes e representantes de classe.

O comitê vê com preocupação o relaxamento geral da população quanto às medidas preventivas contra o novo coronavírus, como uso de máscaras e o distanciamento social. Diante disso, as autoridades de saúde avaliam que não há segurança suficiente, neste momento, para a flexibilização de outras medidas restritivas como retomada de grandes eventos, a exemplo do Festival de Parintins.

“A decisão é que a 55ª edição do Festival Folclórico está adiada pra junho do ano que vem. É claro que esse é um indicativo que a gente tem, e só vamos tomar qualquer decisão se tivermos a segurança necessária de realizar o evento, se não colocar a vida das pessoas em risco”, destacou o governador.

