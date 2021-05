Governo do Amazonas envia cestas básicas para artistas plásticos de Parintins

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), está doando 200 cestas básicas para a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP), como forma de minimizar os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de Covid-19 no estado. A logística ficou a cargo da Prefeitura de Parintins, via representação do município em Manaus, e a carga chega à Ilha Tupinambarana no próximo domingo (16/05).

O anúncio foi feito pela titular da Seas, Alessandra Campêlo, na quarta-feira (12/05), durante agenda no município, que incluiu visitas a áreas alagadas em companhia do prefeito Bi Garcia. O presidente da entidade, Raimundo de Oliveira Barbosa, agradeceu a doação e o compromisso do Governo do Estado com os artistas parintinenses.

“A entidade existe desde 1982 e hoje conta com mais de 400 associados. É a legítima representante da classe artística da cidade de Parintins. Os artistas foram muito prejudicados por conta da pandemia e tanto o governador Wilson Lima quanto a secretária Alessandra atenderam de forma célere o nosso pedido. Estamos muito agradecidos e isso só demonstra o compromisso deles com o nosso povo”, disse.

A titular da Seas, Alessandra Campêlo, reforçou que a prioridade agora é garantir a segurança alimentar da população, por conta da pandemia e da enchente que tem atingido o estado.

“Nosso compromisso é minimizar os efeitos da pandemia e da enchente. Estamos trabalhando diariamente para garantir a segurança alimentar de todos os que estão em situação de vulnerabilidade social, seja na capital ou no interior. É importante destacar que o Governo do Estado está presente e atuando”, afirmou.

