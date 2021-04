Governo do Amazonas prioriza ações de inclusão socioeconômica e produtiva na zona rural de Parintins

Em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), continua com as ações de inclusão socioeconômica e produtiva das famílias rurais. Na ação realizada na última semana, o Idam atendeu mais de 150 agricultores de sete comunidades da região do rio Uaicurapá, com cadastros para emissão de documentos essenciais para acesso às políticas de desenvolvimento rural sustentável.

Nesta ação, foram realizados cadastros para emissão de 58 Cartões do Produtor Primário (CPPs), 70 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP), 38 proponentes ao crédito rural, 16 Cadastros Ambiental Rural (CARs) e a entrega de 48 kits sementes aos agricultores das comunidades São João, Mangueirão do rio Jacu, São Tomé, Cajual, Remígio, Gregoste e Marajó do Uaicurapá.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, o objetivo é aproximar as famílias rurais, aquelas de comunidades mais distantes, das políticas de incentivo do Governo do Amazonas para o setor primário, que prioriza o agricultor familiar, apoiando com assistência técnica, projetos de crédito rural e ações que visam organizar e estruturar a produção agropecuária.

Segundo o gerente do Idam em Parintins, Rickson Valente, o Instituto se preocupa e conhece as dificuldades dos agricultores. “Nosso planejamento está voltado para o desenvolvimento dessas comunidades que mais precisam, e as ações do Idam vem ao encontro das necessidades dessas famílias. Na localidade estamos trabalhando as cadeias produtivas da bovinocultura e madeira manejada”, concluiu.

FOTO: Divulgação / Idam

Publicado por Carlos Frazão/JI