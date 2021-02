Governo do Amazonas prossegue visitas técnicas no interior com diagnóstico em Parintins

Seguindo os trabalhos de diagnóstico da rede de saúde para melhor atender as demandas relacionadas à Covid-19 no interior do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e o Ministério da Saúde executaram, neste domingo (07/02), uma visita técnica no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A ação na cidade teve como objetivo identificar as principais dificuldades dos municípios para que, num modelo de ação conjunta tripartite, os três níveis de esferas governamentais tracem estratégias de combate à doença. Na sexta-feira (05/02) e no sábado (06/02), as equipes estiveram nos municípios de Lábrea e Humaitá.

Em Parintins, o grupo percorreu os hospitais Padre Colombo, Jofre Cohen e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial, analisando a demanda de equipamentos, insumos, infraestrutura e recursos humanos para pacientes com Covid e não Covid. Além disso, foram observadas as estratégias do município ligadas à Atenção Primária, e também à média e alta complexidade.

“Tudo isso é para a gente fazer um diagnóstico, para junto com o Ministério da Saúde, junto com o município, nós estarmos traçando estratégias para melhorar a assistência e possivelmente a gente estar ampliando e melhorando a qualidade dos serviços nos municípios polos”, reforçou o secretário executivo de Assistência ao Interior da SES, Cássio Espírito Santo.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, considerou a visita técnica de extrema importância para acompanhar o trabalho feito em Parintins, um dos três municípios com maior número de casos confirmados da doença no Amazonas. Até este domingo, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), a cidade havia registrado 8.093 casos, atrás apenas de Manaus e Coari.

“É muito importante os parceiros, que são o Governo Federal e o Governo do Estado, estarem aqui para ver in loco como está funcionando o sistema tratamento da Covid-19. E nós estamos trabalhando, estamos nessa guerra para realmente salvar o maior número de pacientes aqui no município de Parintins. Essa visita nos traz uma energia maior no que se refere a trazer o apoio de equipamentos, RH e a conquistar mais investimentos para o município”.

Aporte financeiro – O Governo do Amazonas tem constantemente buscado formas para atender o interior do estado, no atual cenário da pandemia de Covid-19. Entre as medidas adotadas está a proposta de repasse de R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI) para dar suporte às ações de combate ao coronavírus no interior.

