Governo do Amazonas realiza reunião do Fórum Estadual dos Secretários e Coordenadores de Cultura do Estado

Nesta terça-feira (03/08), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realizou a primeira reunião do Fórum Estadual dos Secretários e Coordenadores de Cultura do Amazonas, instituído no mês de junho. O encontro aconteceu no Centro Cultural Palácio da Justiça e foi transmitido também na plataforma Zoom.

Entre os temas apresentados, foram debatidos a aprovação do regimento do Fórum, eleição da diretoria, elaboração do calendário de eventos culturais do Estado, portaria “Afluentes das Artes”, Cadastro Estadual de Cultura, Auxílio Estadual da Cultura e prorrogação da Lei Aldir Blanc.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o Fórum Estadual dos Secretários e Coordenadores de Cultura, que reúne gestores dos municípios do Amazonas, tem a proposta de articular, debater e municipalizar políticas públicas culturais voltadas ao Estado. Ele explica que as reuniões acontecem a cada dois meses para implementar resultados a longo prazo.

“Hoje tivemos mais um avanço do nosso trabalho voltado ao interior do Estado. Com a realização do Fórum, compartilhamos informações importantes, como a implementação do edital ‘Afluentes das Artes’, para que os municípios possam ter acesso a recursos financeiros e desenvolver suas atividades”, avalia o titular da pasta. “É um importante passo, seguindo a orientação do governador Wilson Lima, na retomada da economia da cultura e economia criativa”.

Gestores – Maylon Coelho, chefe do departamento de cultura e eventos de Caapiranga, destaca que a troca de conhecimento entre os gestores é muito importante para ampliar as possibilidades para cada cidade.

“Essa troca de ideias é cultura também, podemos utilizar o conhecimento adquirido com as experiências dos outros dirigentes para o nosso município”, comenta. “É a primeira vez que temos essa parceria na cultura e já percebemos um entrosamento. Vamos acompanhar essas diretrizes”.

Paulo Jorge Costa, representante de Pauini, afirma que o intercâmbio traz esperanças de dias melhores para o interior.

“Estou muito feliz de ter participado desse encontro, tenho esperança que tudo vai começar a acontecer a partir de agora. Estava faltando essa integração, essa união envolvendo os valores do interior”, destaca.

Karla Viana, secretária municipal de cultura de Parintins, ressalta que as reuniões fortalecem a cultura dos municípios, uma vez que os participantes podem conhecer ainda mais a realidade do interior.

“É importante esse entendimento do Governo do Amazonas de que somos únicos, que nenhum município deve ser mais prestigiado que o outro. E assim seguimos nos fortalecendo em prol da cultura da nossa região”, afirma.

Para Elma de Jesus, secretária de cultura e turismo de São Gabriel da Cachoeira, o Fórum incentiva a mistura de culturas e a interação entre os dirigentes.

“É um aprendizado, uma reunião muito produtiva para apresentar nossas culturas”, afirma.

Participaram da reunião gestores de cultura dos municípios de Borba, Amaturá, Pauini, Manaquiri, Careiro, Itacoatiara, São Paulo Olivença, Santo Antônio do Içá, Canutama, Manaquiri, Urucará, Caapiranga, Parintins, Silves, Careiro, Maraã, Iranduba, São Sebastião do Uatumã, São Gabriel Cachoeira, Barreirinha, Barcelos, Rio Preto da Eva, Humaitá, Tefé, Fonte Boa, Urucurituba, Boa Vista do Ramos, Guajará, Anamã, Tabatinga, Benjamin Constant, Codajás e Nhamundá.

