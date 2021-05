Governo do Amazonas recebe mais 56.060 doses de vacinas contra a Covid-19

Quantitativo abrange os três imunizantes com aplicação permitida no país.

O Governo do Amazonas recebeu, nesta terça-feira (18/05), 56.060 doses de vacinas contra a Covid-19. Nesta 23ª remessa, foram entregues pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), doses das três vacinas autorizadas para aplicação no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo 45.100 da AstraZeneca/FioCruz, 9.360 da Pfizer/BioTech e 1.600 da CoronaVac/Butantan.

As doses foram escoltadas pela Polícia Federal (PF) para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). A medida acontece porque as doses da Pfizer precisam ser mantidas em temperaturas mais baixas que as das demais fabricantes, razão pela qual são acondicionadas em freezer científico do Centro de Processamento Celular (CPC) da Hemoam.

Doses aplicadas – De acordo com o consolidado diário de vacinação da FVS, divulgado na noite desta terça-feira, o Amazonas já aplicou 1.069.289 doses de vacina contra a Covid-19. Destas, 675.042 são de primeira dose e 394.247 são de segunda dose. Um painel com todas as informações das doses aplicadas está disponível no endereço https://bit.ly/3uZt7a3/.

Educação – A vacinação de profissionais da educação iniciou nesta segunda-feira (17/05), no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva. Uma Nota Técnica Conjunta da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e da FVS-AM, publicada na sexta-feira (14/05), destina quase 10 mil doses de imunizantes para a fase inicial da vacinação desse público.

Saúde no interior – O projeto de implementação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no interior do Amazonas avançou, e a primeira instalação será em Parintins. De acordo com a SES-AM, de início serão implementados 50 leitos na cidade da região do Baixo Amazonas e em outros quatro municípios: Itacoatiara, Humaitá, Tabatinga e Tefé.

SECOM

FOTOS: Herick Pereira/Secom

Publicado por Carlos Frazão/JI