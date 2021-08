Governo do Amazonas recebe mais 64.090 doses de vacinas contra a Covid-19

A partir de segunda-feira (16/08), a FVS-RCP iniciará a distribuição das doses para atender a vacinação de adolescentes com comorbidades de todos os municípios do interior. Os municípios de Parintins, Benjamin Constant, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, Jutaí, Iranduba, Tefé, Barreirinha, Silves e Japurá receberão, ainda, lotes para a vacinação de adolescentes sem comorbidades, por terem alcançado 80% da meta de vacinação da população adulta.

O Governo do Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (13/08), mais 64.090 doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes da CoronaVac/Butantan e Pfizer/BioNtech, encaminhados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), darão continuidade à campanha de vacinação no estado.

As 39.520 doses de vacinas da Coronavac/Butantan foram transportadas em avião comercial da empresa Latam e desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 9h40. Após desembarcada, a remessa foi escoltada pela Polícia Federal para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Já a remessa de 24.570 doses de vacina da Pfizer/BioNtech foi desembarcada em Manaus, por volta das 14h35, e levada para ser armazenada na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

De acordo com a FVS-RCP, o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.762.820 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (13/08), sendo 2.003.084 de primeira dose, 719.671 de segunda dose e 40.065 com dose única.

Adolescentes – O município de Iranduba iniciou, também nesta sexta-feira (13/08), a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. A imunização desse público-alvo foi anunciada pelo governador Wilson Lima, na segunda-feira (09/08), quando ele comunicou a intensificação da vacinação dos profissionais da educação e o início da vacinação dos jovens de 12 a 17 anos sem doenças pré-existentes na capital e em outros 11 municípios.

