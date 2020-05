Governo do Amazonas recupera sistema viário de Parintins

Novos investimentos estão previstos para serem realizados no município

O Governo do Amazonas está recuperando, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o sistema viário da sede do município de Parintins. Com investimento de R$ 20.218.183,21, o contrato abrange a recuperação e pavimentação de 29,28 quilômetros de ruas e avenidas da sede do município de Parintins. O percentual de conclusão da obra até o momento é de 80%.

No bairro de Santa Clara, onde os trabalhos se encerraram nesta sexta-feira (29/05), foram recuperadas as ruas Desembargador João Correia, Izabel Belém, Edilce Baranda, H Onomura, Joaquim Prestes de Azevedo, Professor Pena Ribeiro, avenida Nakauthe, dentre outras. Outro bairro onde as obras já foram concluídas é o de São Benedito. Entre os serviços realizados, pode-se destacar a limpeza mecanizada das ruas e o recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A partir deste sábado, as obras irão se concentrar no bairro de São José e em seguida, será a vez do bairro Paulo Correa ser beneficiado. A recuperação do sistema viário da sede do município de Parintins tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2020.

Pacote de obras – Já contabilizando essa obra de recuperação do viário em andamento, o Governo do Amazonas planeja investir em 2020, em Parintins, de acordo com dados do Setor de Planejamento da Seinfra, R$ 184.783.131,91.

Obras em andamento – Das três obras em andamento no município, com investimento de R$ 24.214.199,46, uma é o contrato referente ao sistema viário; outras duas referem-se a convênios com a prefeitura local para a recuperação do aterro controlado do município e para a manutenção do aeroporto Júlio Belém.

Obras entregues – Até o presente momento, foram entregues seis obras em Parintins, o que representa investimento do Governo do Amazonas da ordem de R$ 10.790.784,05.

Emendas parlamentares – Duas emendas parlamentares, no valor de R$ 600.000,00, estão destinadas ao município para a recuperação da Escadaria da Caçapava, na sede de Parintins; e outra para a construção da Cidade da Criança, na Agrovila do Mocambo.

Novos investimentos – Além das obras já citadas, o Governo do Amazonas vai investir outros R$ 149.778.148,40 na reconstrução do Muro de Arrimo da Praça “Judith Prestes”; reconstrução do piso de alta resistência nas celas da delegacia local. Outra obra planejada é a do Prosai-Parintins.

