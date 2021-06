Governo do Amazonas retoma aulas e atividades presenciais em órgãos estaduais

O Governo do Amazonas informa que as escolas da rede de ensino do Estado e os órgãos da administração estadual retomarão as atividades presenciais nesta quarta-feira (09/06).

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto reforça que a rede retornará no sistema híbrido, com aulas presenciais e on-line, seguindo o planejamento que já vinha sendo executado.

Os órgãos da administração estadual que estavam funcionando em teletrabalho retomarão o trabalho presencial, que foi mantido sem qualquer interrupção nas áreas de segurança e saúde.

