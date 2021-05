Governo do Estado e Prefeitura entregam 200 cestas básicas a artistas de Parintins

O trabalho de parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Parintins para dar assistência a famílias afetadas pela enchente de 2021 entregou, na manhã desta segunda-feira (17), 200 cestas básicas de alimentos não perecíveis para a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP). As cestas vão atender os associados da AAPP.

O prefeito do município, Bi Garcia (DEM) esteve presente na entrega e destacou a importância das parcerias nesse momento que considerou como a “segunda guerra”. “É muito importante essas parcerias. A vinda da secretária Alessandra Campelo (Assistência Social) já está tendo resultados positivos. Nós estamos correndo em busca de apoio com todos os órgãos do Governo Federal, do Governo do Estado para que possamos estar juntos nessa ‘segunda guerra’ que é a enchente, que está atingindo centenas de famílias, como também os artistas que já estavam afetados pela pandemia e não tiveram possibilidade de trabalhar, tanto em Parintins quanto em outros lugares do país”, disse o prefeito.

O Presidente da AAPP, Rob Barbosa, recebeu as cestas das mãos do prefeito Bi Garcia e da secretaria de Assistência Social, Zeila Cardoso. Ele disse que a ajuda chega em boa hora. “Nesse período os associados passam por dificuldade e nos sentimos reconhecidos pelo Estado e Prefeitura. Essa ajuda vem amenizar esse momento de crise. Num momento como esse, toda ajuda é bem-vinda”, enfatizou.

A Prefeitura trabalha na logística para trazer as cestas básicas de Manaus até a entrega na sede da associação. Toda ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação de Parintins (Semasth).

SECOM

Fotos: Arleison Cruz