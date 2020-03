Governo do Estado e Prefeitura iniciam estudos para implantação do Prosai em Parintins

Uma equipe do Governo do Estado do Amazonas e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estão em Parintins para a elaboração de uma série de estudos sobre a possibilidade de implantação do Programa de Saneamento Integrado (Prosai).

Em Parintins, a Secretaria de Infraestrutura do Estado faz levantamentos sobre saneamento básico e infraestrutura para a elaboração de projeto do Prosai. Nesta quinta-feira (12), a equipe do Governo reuniu com secretários, subsecretários e coordenadores municipais. A partir do encontro, os entes vão se unir para a elaboração de diagnóstico nas possíveis áreas atendidas com o projeto de saneamento.

Tony Medeiros, prefeito em exercício de Parintins, destaca a parceria entre a Prefeitura de Parintins e o Governo do Amazonas. “O prefeito Bi Garcia sempre está em busca de mais investimentos para nossa cidade. A possibilidade da vinda do Prosai a Parintins é fruto dessa articulação junto ao governador Wilson Lima. Se concretizado, vai ser um ganho incalculável para todos nós parintinenses”, evidencia Tony Medeiros.

No interior do Estado, Parintins é prioridade para a instalação do Prosai. O Governo também estuda a possibilidade de implantação em outros municípios.

Foto: Arleison Cruz

Secom