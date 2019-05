Governo do Estado e Prefeitura retomam recapeamento asfáltico em Parintins

Orçado em R$ 20 milhões, o recapeamento asfáltico foi retomado nesta segunda-feira (06) em Parintins. A ação é realizada em parceria pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal.

O projeto do recapeamento prevê a recuperação de aproximadamente 40 km de vias. Desse total, 16 km já foram recuperados. Para a conclusão do trabalho faltam 26 km de ruas, estradas e avenidas que serão contempladas com o recapeamento asfáltico.

O prefeito Bi Garcia acompanhou o reinício dos trabalhos na rua Rio Branco, Centro. De acordo com ele, a volta da recuperação do sistema viário só foi alcançada após articulação direta com o governador do Estado, Wilson Lima.

“Retomamos esse importante trabalho após um entendimento com o governador Wilson Lima sobre a relevância do projeto para o município. Vamos fazer a recuperação de várias ruas de nossa cidade que estão esburacadas. São 26 km de asfalto novo, de qualidade”, completa o prefeito Bi Garcia.

SECOM