Governo do Estado reforça assistência social de Parintins com investimentos e doações de cestas básicas e kits de higiene

O atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar foi reforçado pelo Governo do Amazonas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) com a doação de 2 mil cestas básicas, além de 1,3 mil kits de higiene e o anúncio de novos investimentos na assistência social do município.

As entregas foram feitas na sexta-feira (15/10), no ginásio Elias Assayag, pelo governador Wilson Lima, a secretária estadual de Assistência Social, Alessandra Campêlo, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, e outras autoridades federais, estaduais e municipais.

As duas mil cestas básicas entregues pelo Governo do Estado foram destinadas para a Prefeitura de Parintins distribuir a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, além de trabalhadores informais afetados pelos efeitos da pandemia.

Em seu discurso, o governador Wilson Lima disse que agora é hora de ampliar os investimentos na área social, seja com aporte de recursos nas entidades socioassistenciais, na prefeitura, execução de emendas parlamentares, ou em forma de benefícios eventuais, como cestas básicas. Ele falou também sobre o Auxílio Estadual permanente, benefício de R$ 150 mensais que deve começar a ser entregue em novembro a 300 mil famílias em situação de pobreza no estado.

“Agora nós vamos começar a implementar o Auxílio Estadual. Ele vai beneficiar 10 mil famílias no município de Parintins, e ele vai ser permanente. Todos os meses essas famílias terão dinheiro na sua conta para poder garantir a compra de uma cesta básica, e isso faz diferença na vida das pessoas, isso transforma a vida das pessoas”, disse o governador.

A secretária Alessandra Campêlo destacou que o desafio do Governo é superar os efeitos da pandemia na área social. Num discurso emocionado ao público, ela reforçou que o combate à fome é uma prioridade definida pelo governador para a agenda de trabalho da Seas.

“Quem já sofreu isso na pele sabe que a fome dói, sabe que a fome não tem prazo, que é um problema urgente e que tem que ser resolvido. A gente está trazendo aqui não só uma cesta básica, mas uma palavra de conforto e de amor para cada mãe, para cada mulher, cada família que está aqui”, declarou.

Alívio – A dona de casa Maria José Brito, 59, moradora do bairro Paulo Corrêa, foi uma das contempladas com uma cesta básica e um kit de higiene em Parintins. Ela disse que trabalhava como costureira, mas os dois anos sem festival folclórico derrubaram a sua renda.

“Ainda não sou aposentada e costuro quando levam roupa para mim, mas a renda caiu. Acho ótimo receber essa cesta básica, que chegou em boa hora, até porque meu marido é diabético e sofre de pressão alta”.

Repasses – O governador entregou ainda um cheque simbólico no valor de R$ 100 mil para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) repassar ao Instituto Autismo de Parintins (Iapin Isadora Tupinambá), com objetivo de ampliar o atendimento da instituição.

O governador Wilson Lima também entregou um cheque simbólico no valor de R$ 70 mil para a Semasth adquirir um carro para melhoria do trabalho desenvolvido pela equipe técnica do Programa Criança Feliz (PCF) no município. O PCF é um programa federal executado em parceria com o Governo do Estado. Atende 200 pessoas em Parintins, entre crianças de 0 a 3 anos e grávidas, e promove o desenvolvimento integral das crianças na Primeira Infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

Prevenção – A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) também doaram 1,3 mil kits de higiene atender famílias em situação de vulnerabilidade no município. Os kits são compostos pelos seguintes itens: papel higiênico, álcool em gel, sabonete, creme dental, escova de dente e absorvente higiênico.

Foto: Arthur Castro/Secom

Postado por Carlos Frazão/JI