Governo Federal investirá 11 milhões no aeroporto de Parintins

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Governo Federal destinará R$ 11.550.000,00 (onze milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) a Parintins para a realização de melhorias na infraestrutura do aeroporto Júlio Belém.

Em reunião na sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (11), o prefeito Bi Garcia teve a confirmação dos investimentos. As melhorias foram solicitadas pelo Município ao Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria Nacional de Aviação Civil, em janeiro deste ano.

Conforme ofício enviado pela secretaria à Prefeitura, o aeroporto Júlio Belém será contemplado com reforma e ampliação do terminal de passageiros, regularização das faixas, recuperação de pavimentos, além da instalação de dois PAPIs (sistema indicador de precisão de trajetória de aproximação) nas cabeceiras de pouso e decolagem.

Para o prefeito Bi Garcia, as melhorias são essenciais para o processo de expansão das operações realizadas no aeroporto . “Com essas melhorias que serão executadas pelo Governo Federal no aeroporto Júlio Belém, aumentaremos ainda mais a nossa capacidade de operar pousos e decolagens de aeronaves de pequeno a grande porte. É um investimento primordial para o município, em vista de que o aeroporto é uma das principais portas de entrada e saída de Parintins”, salienta Bi Garcia.

SECOM