Governo libera R$ 15 bilhões para trabalhadores informais

Coletiva à Imprensa do Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado. Foto: Marcos Corrêa/PR

Em coletiva no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta quarta-feira um programa de ajuda para autônomos em função do impacto na economia do covid-19, prevendo a concessão direta de recursos aos trabalhadores informais ao custo de R$ 5 bilhões por mês, pelo prazo de três meses, levando o total da investida a R$ 15 bilhões.

“O momento, agora, com a realidade posta, com os riscos que a população pode vir a sofrer, estamos tendo apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado para que o problema seja atenuado”, disse Bolsonaro.

O benefício terá valor equivalente ao do Bolsa Família e começará a ser distribuído nas próximas semanas. Os vouchers poderão ser retirados por pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento administrado pelo Ministério da Cidadania que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, desde que o beneficiário não receba nenhum benefício social, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Por Gazeta Brasil / https://gazetabrasil.com.br/

Publicado por Carlos Frazão/JI