Grafismo: a nova tendência com a cara indígena de Parintins

O que não falta aos artistas, estilistas, desenhistas é inspiração para criar nova tendência do festival com a cara indígena de Parintins.

por Josene Araujo

Parintins- O que não falta no Festival de Parintins, inspiração e criação.

Uma das grandes inspirações é o grafismo indígena, desenhos, cores muito atual nas festas dos bumbás, nas telas dos artistas, no corpo dos itens e na cara do povo.

Quem vem à ilha e desejar entrar no clima procura logo um motivo nos traços indígenas para mostrar que faz parte da festa.

Aldamir Sateré, indígena e artista visual fala com propriedade sobre o tema, afinal, ele já pintou desde celebridades, itens que desfilam na arena e anônimos.

“No auge do Festival quando a Coca-Cola trazia os artistas para o Kwati fui chamado muitas vezes para fazer pinturas. Assim, pintei Danton Mello, Joana Prado, Patrícia de Sabrit, Karina Bacchi e muitas outras personalidades que transitavam nos camarotes”, conta.

Segundo ele o grafismo é uma herança ancestral, uma identidade.

“Retrata o nosso cotidiano é um conjunto material, imaterial e espiritual. Dentro do grafismo você visualiza a estética mais é além disso, traduz sempre algo da nossa cultura. Se assemelha entre os povos e se diferencia de forma cultural”, ressalta Aldamir.

Em 2012, o artista se inspirou no grafismo para criar a obra “Rios para a vida”, em parceria com Jhon Kigley um dos produtores de Avatar que se formou, na praia do Flamengo com cerca de 2 mil pessoas que participavam da Cúpula dos povos e a Conferência da Onu.

Para ele a linguagem dos traços indígenas saiu do domínio cultural, tradicional e ultrapassou fronteiras. “Virou tendência em telas, nas estamparias e principalmente no corpo no Festival de Parintins”, assegura.

A procura pela simbologia do grafismo tem sido crescente por artistas, estudantes, acadêmicos e pesquisadores.

Ele cita Emerson Brasil, Pedro Junior, Rob Barbosa, Junior de Souza que fazem uso em suas obras com linguagem mais apurada. Destaca Juarez Lima como um grande incentivador da arte.

Indígena do município de Barreirinha Ponta Alegre, o artista tem se aprofundado no estudo do grafismo das etnias do povo Xikrin, Ticuna do Alto Solimões, Wai-wai e do seu povo sateré mawé.

O desejo do artista é tornar o grafismo uma marca de Parintins. “O próximo passo é tornar o grafismo uma tendência no Festival com responsabilidade social porque os bois tem essa força”, ressalta.

“A gente precisa se apoderar disso antes que seja tarde. Esse é o recado para Conselho e Comissão de Artes dos bumbás.“ Muito já se avançou, tive a oportunidade de mostrar a arte plumaria com o Caprichoso. Está mais visível esse contato com o boi e os seus itens porque nós passamos a ser agentes culturais da arte”, afirma..

Ele usa o corante natural feito com jenipapo para realizar as pinturas, mas estuda outros métodos pesquisados que dão origem a outras cores e pigmentações.

Nos dias do Festival, visitantes e parintinenses tem a chance de experimentar a riqueza cultural e a nova tendência, na Feira de Artesanato que reunirá cerca de 60 artesãos indígenas na praça da antiga Prefeitura.

Fotos: Aldamir Satere