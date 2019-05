Grande festa de prêmios para as mães neste sábado

Tweet no Twitter

Sob o comando do prefeito Bi Garcia, a Prefeitura de Parintins promove neste sábado, 11 de maio, a 11ª edição da Festa do Dia das Mães com o sorteio de valiosos prêmios.

O evento ocorrerá no Bumbódromo a partir das 18h.

Aproximadamente 700 prêmios serão sorteados no evento. Dentre eles estão geladeiras, televisões, fogões, camas box, guarda roupas, dentre outros.

As premiações são frutos de doações à Prefeitura Municipal.

Para cada mãe serão entregue dois cupons na entrada da arena a partir das 17h. A estimativa é que mais de 20 mil pessoas participem do evento.

“Faremos uma grande homenagem às mães de Parintins. Contamos com a participação de todas nesse Festival de Prêmios que já faz parte do calendário oficial de eventos do município. Teremos o sorteio de centenas de brindes que vão abrilhantar essa importante data para todos nós”, enfatiza o prefeito Bi Garcia.

SECOM