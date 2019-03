Grave acidente envolvendo dois carros no centro de Parintins

Após colisão de carros, mulher é detida suspeita de embriaguez ao volante

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros (um Corsa Sedan e um Gol) aconteceu na noite deste domingo, 24, por volta de 22h, no cruzamento da rua Coronel Araújo e Avenida Nações Unidas, próximo ao quartel da Polícia Militar, no centro de Parintins (município distante 369 km de Manaus).

De acordo com a PM, no momento do acidente, o carro Corsa Sedan, que vinha no sentido centro-bairro, conduzido por uma mulher identificada como Wilia Maria Souza Lima, que estava supostamente embriagada, colidiu com o Gol, conduzido por Evaldo Barbosa Vasconcelos Junior, 36. Os veículos (após o Gol tentar desviar do Corsa Sedan) atingiram o meio fio da avenida e bancos de uma praça. Os carros ficaram parcialmente destruídos. No carro de Willia Maria também estavam dois homens e outra mulher.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas, que foram levadas para hospitais da cidade para receber atendimento. Evaldo e Willia sofreram ferimentos leves. A motorista depois de receber curativo no Hospital Padre Colombo, foi conduzida para a 3a. Delegacia Interativa de Polícia, onde está detida a disposição da Justiça. Segundo o Sargento Avelino Ramos, que atendeu a ocorrência juntamente com o Sargento A.Brasil e o Sargento Geovani Matos, segundos antes do acidente por pouco o carro Corsa Sedan não atingiu a viatura da Polícia Militar, em que eles estavam fazendo patrulhamento na área. O Site continua apurando o caso. Mais detalhes nesta segunda-feira.

Texto: Geandro Soares