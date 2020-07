GRUPAMENTO CANIL TUPINAMBARANA INTENSIFICA TREINAMENTO COM OS CÃES DO 11º BPM

Criado recentemente, com o objetivo de padronizar as ações administrativas e operacionais do policiamento com cães na área do 11º BPM, o Grupamento Canil Tupinambarana intensifica o treinamento diário com os animais, visando aperfeiçoar técnicas de faro de narcóticos e busca e salvamento em Parintins (à 369 km de Manaus).

A unidade com cães foi idealizada a partir de uma solicitação do Tenente Coronel Corrêa Júnior, junto ao comando Geral da PM, que homologou a criação, conforme Portaria nº 006/PM 1/EMG-PMAM, de 10 de junho de 2020.

Os trabalhos de adestramento acontecem no complexo da Praça da Liberdade, área central da cidade, respeitando todas as medidas de prevenção necessárias para saúde dos animais e dos policiais militares.

Segundo o 3° Sargento PM Barauna Especialista em Treinamento com Cães, “O treinamento diario é essencial para a capacitação dos animais para que possam exercer a atividade policial com eficiência”.

Postado por Carlos Frazão/JI