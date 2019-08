Grupo “Amigos do Karu” convida sócios para reunião no Bar do Lourinho

O grupo “Amigos do Karu” convida sócios, residentes em Manaus, para reunião com o candidato a presidência do Boi Caprichoso, Karu Carvalho. A reunião ocorrerá nesta sexta-feira (02), no Bar do Lourinho, sito a Av. Constantino Nery, a partir das 20h.

Karu continua cumprindo intensa agenda na capital amazonense. Desde o último dia 22 de julho, o candidato vem reunindo sócios, fazendo visitas nos bairros de Manaus e com isso ganhando a cada dia apoio dos associados.

Durante almoço nesta quinta-feira (01), o sócio do Caprichoso, Dr. Charles Garcia (D), declarou apoio ao candidato à presidência do Touro Negro, Karu Carvalho.

O advogado acredita na competência de Karu e afirma que o Caprichoso precisa de um nome que conheça as dificuldades dos artistas, para que haja a valorização daqueles que são responsáveis pela realização do espetáculo.

