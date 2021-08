Grupo Barreirinha lança Mega Sorteio de 2021 e detalhes do Hiper Barreirinha

Apesar de 2021 ser um ano difícil para população barreirinhense, devido à enchente e pandemia o Grupo Barreirinha do empresário, Zé Domingos, mantém o compromisso com o povo Ariramba, o Grupo Barreirinha realiza o Mega Sorteio para todos os clientes da cidade e interior. Na manhã de quarta-feira (25) centenas de barreirinhenses foram as ruas da cidade para a Carreta de Lançamento do Mega Sorteio de 2021, após isso foi realizado no saguão do Hotel Barreirinha I, uma coletiva de impressa para contar todos os detalhes do sorteio que vai ser histórico não apenas para o município, mas também para o interior do Amazonas.

Durante coletiva com a impressa, o empresário Zé Domingo contou que a ideia da realização do Mega Sorteio, é devolver a seus clientes, um pouco de tudo que é conquistado pelo empreendimento ao longo de cada ano. Sempre sorridente o empresário relembrou dos primeiros sorteios na qual o grupo realizou.

“Há mais de 10 anos que o Grupo Barreirinha vem realizando o sorteio, começamos bem devagar lá no início de acordo com nossa estrutura, nunca deixamos de beneficiar os nossos clientes, sempre pensamos na melhoria deles. Iniciamos sorteando uma cesta básica, R$ 100, R$ 50, mas graças a Deus foi pegando força o sorteio e hoje é um sucesso, isso é a gratidão que tenho com o povo de Barreirinha”, frisou.

Sendo um visionário, o proprietário do Grupo Barreirinha contou mais detalhes do Hiper Barreirinha, o mais novo empreendimento da cidade que vai empregar mais de 100 pessoas e será um dos maiores estabelecimentos comercial do interior do Amazonas, a inauguração do local será em dezembro.

“A economia precisa ser mais gerada em nosso município, e hoje nós estamos fazendo uma loja com mais de 2.200 m² (dois mil e duzentos metros quadrados), só em baixo, estamos fazendo mais dois compartimentos pra cima que vai ser inaugurado próximo ano, agora em dezembro vamos inaugurar esse espaço bem amplo para receber a nossa querida Barreirinha e cidades vizinhas, é um complexo inovador, vai ser o Hiper Barreirinha, serão mais de 100 empregos, com muita garra iremos inaugurar os outros dois compartimentos, queremos fazer um mini shopping”, afirmou, Zé Domingos.

O empresário ainda disse que sente orgulho em poder fazer um sorteio de grande porte para seus amigos arirambas, que acredita no potencial de sua cidade, apesar de algumas pessoas terem aconselhado a investir na capital, ele relutou, pois, acredita que Barreirinha vai longe.

De acordo com um levantamento, desde 2009 o Grupo já comtemplou mais de 200 clientes, distribuindo mais de R$ 500 mil em prêmios. Apesar de todas as restrições impostas pela pandemia, o Grupo Barreirinha conseguiu entregar uma casa avaliada em mais de 50 mil reais como prêmio principal e mais 14 prêmios de alto valor, no sorteio de 2020.

Para participar da promoção e concorrer ao sorteio, basta fazer uma comprar a partir de R$ 20 em uma das lojas do Grupo Barreirinha e exigir o cupom da promoção. A promoção é válida para todas as lojas do grupo: Mercantil Barreirinha, Atacadão Barreirinha, Ferragem Barreirinha, Eletro Modas Barreirinha e Hotel Barreirinha I e II.

De acordo com o regulamento, os prêmios que compõem a promoção são: 01 carro 0 km, 01 moto Biz 0 km, 01 bote com 01 motor de popa de 15 HP, R$ 1 mil em dinheiro, R$ 1 mil em vales compras nas lojas do Grupo Barreirinha, R$ 500 reais em dinheiro, R$ 500 reais em vales compras no Grupo Barreirinha, 02 celulares, uma máquina de lavar roupa, um fogão de quatro bocas, uma cama box de casal, uma cama box de solteiro, um ventilador, uma canoa, um motor rabeta de 5.5 HP.

Assessoria Barreirinha

Publicado por Carlos Frazão/JI