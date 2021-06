Grupo Brasil Solar apresenta investimentos para Parintins

Com um coquetel de demonstração de investimentos, o Grupo Brasil Solar apresentou nesta sexta-feira, 11 de junho, durante evento na Villa Bulcão, localizado na Avenida Amazonas, a fonte de energia limpa e sustentável que vem sendo implantada em Parintins (369Km de Manaus), por meio da energia solar fotovoltaica.

De acordo com o sócio-proprietário e diretor comercial, Paulo Delbone, a empresa já atua em Parintins com a concretização de projetos fotovotaicos de atendimentos a residências e empresas há três anos e o lançamento oficial não foi feito antes devido a pandemia. “A empresa vem trazer benefício para a população parintinense e empresários, prezando a sustentabilidade e economia, diminuindo as altas contas de energia que pesa no bolso da população, assim como, outros investimentos”, enaltece.

Ele informa que a Academia Acqua Fitness, Mc Dave’s e algumas residências já utilizam a energia solar da empresa “trazendo um conforto para as famílias e gerando economia. Estamos com sete projetos executados em Parintins e seis obras a serem iniciadas, além de materiais a pronta entrega, o cliente fecha e no outro dia já instalamos o sistema, além de loja de materiais elétricos e condomínio solar”, reforça a importância do empreendimento no município.

O Grupo tem representação no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Amazonas. Em Parintins, a empresa fica localizada na rua Barreirinha, na parte de baixo da Academia Acqua Fitness.

Kedson Silva/JI

Foto: Gilson Almeida