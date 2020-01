Grupo de apaixonados pelo festival de Parintins levará toada para a capital paulista no dia 24 de fevereiro

Já faz tempo que os bois Caprichoso e Garantindo romperam as fronteiras de Parintins, ganhando adeptos no Brasil e no mundo. Exemplo disso, é que um grupo de apaixonados pelos bumbás levará um pouquinho do Festival de Parintins para a zona norte de São Paulo, no Carnaval de 2020.

O Amigos do Boi, um grupo formado por paulistas e cariocas, levará às ruas paulistas um bloco que ao invés de marchinhas, tocará muita toada. Segundo os organizadores, Adão e Priscilla Modesto, os brincantes desfilarão no dia 24 de fevereiro (segunda-feira). A concentração será na Rua Viri, no Jardim São Paulo – zona norte, às 14h.

“Sabemos que anualmente muitos artistas de Parintins deixam suas famílias para passar meses em São Paulo trabalhando nos barracões das escolas de samba. Então, com este evento, além de nos divertimos no ritmo que amamos e divulgarmos o festival, queremos prestigiar esses trabalhadores que sentem saudade dos costumes de sua terra”, explicou Adão Modesto.

Para Renan Portela, um dos fundadores do Amigos do Boi, o objetivo do grupo também é criar um ponto de encontro dos amazonenses que estão em São Paulo e do público que já conhece o ritmo do “dois pra lá, dois pra cá”. “Queremos difundir ainda o Festival de Parintins, com o público paulistano que esta em busca de novas experiências no Carnaval de rua da cidade”, explica.

Então, seja para quem já conhece e quer matar um pouco da saudade dos bois Caprichoso e Garantido ou para aqueles que desejam uma experiência diferente neste Carnaval, o bloco dos Amigos do Boi é uma opção. Interessados em participar podem obter mais informações pelos números (11) 9.7672-0279 – com Adão ou (11) 9.655-12331 – com Renan.

Serviço

Bloco Amigos do Boi

Quando: 24 de fevereiro

Horário: 14h

Local: Rua Viri, Jardim São Paulo (próximo ao Sesc Santana e ao metrô Parada Inglesa)

Mais informações sobre o grupo Amigos do Boi: @amigosdoboisp (Instagram) Amigos do Boi – SP (Facebook).

Ariane Barbosa, jornalista (SP), para o JI