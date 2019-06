Grupo Perebas realiza Desafio das Cores com ação social em Parintins

Tweet no Twitter

O conhecido grupos de jovens Perebas, de Parintins, realiza na tarde do dia 23 de junho uma ação social denominada “Desafio das Cores”. A iniciativa envolve a sadia rivalidade de Garantido e Caprichoso e busca ajudar uma instituição social da cidade através de uma programação esportiva animada e solidária, no estádio Tupy Cantanhede.

Do grupo surgiram duas equipes de futebol, Perebas Garantido e Perebas Caprichoso, e mais que jogar futebol, eles irão arrecadar alimentos, que serão doados ao projeto socioeducativo Casa de Acolhida, da Diocese de Parintins, que atende crianças, adolescentes e jovens com cursos e atividades sociais.

A programação conta com apresentação do bumbá irreverente Rasgadinho, grupos de danças de Garantido e Caprichoso, jogos das escolinhas de futebol Craques do Futuro x Real Madruga e jogos adultos feminino e masculino.

Segundo o presidente dos Perebas, Nicson Reis, o grupo entende que é necessário haver iniciativas como esta na cidade. “Não somos só um clube de futebol e futsal, somos uma família que sempre realiza ações esportivas, sociais e educativas na cidade. Usamos nosso trabalho e força de vontade para ajudar quem precisa”, declarou.

As pessoas interessadas em ajudar o evento solidário podem fazer suas doações na bilheteria do estádio, assistir a programação esportiva e fazer parte desta ação social.

Eldiney Alcântara