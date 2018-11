Grupo PlayArte pode inaugurar cinema em Parintins

O empresário Babá Tupinambá foi quem iniciou as articulações para tentar a implantação das telonas na Ilha.

Os parintinenses amantes de grandes filmes podem receber um presentão ate final de 2020. Parintins pode ganhar salas de cinema do Grupo Play Arte. Os representantes nacionais da empresa com sede em São Paulo estiveram nesta segunda-feira, 26, em Manaus e receberam os dados da Ilha Tupinambarana, que serão estudados para analisar a possibilidade da instalação das salas de projetos na terra dos bois Caprichoso e Garantido.

O empresário Babá Tupinambá foi quem iniciou as articulações para tentar a implantação das telonas na Ilha. Ele reuniu com o diretor de operação, Carlos Dionísio, e a gerente de Operações responsável nacional do Grupo, Cícera Gomes. Também participaram do encontro os responsáveis em Manaus, André Santos, gerente de bomboniere, e Terezinha Martins, gerente geral no Amazonas.

“Nós repassamos dados populacionais, número de estudantes, fontes de renda da população local entre outras questões. Esses dados vão para São Paulo, onde irão analisar também os dados dos municípios que compõem o Baixo Amazonas”, explica o empresário Babá Tupinambá.

A partir da possível aprovação do nome de Parintins para receber os cinemas da PlayArte, o próximo passo será a forma de parceria que será desenvolvido no município. No Amazonas, os cinemas PlayArte são encontrados no Shopping Manaura, considerado um dos mais modernos de Manaus, onde estão instaladas dez salas. Babá está confiante na parceria e revela que a intenção do grupo é abrir no mínimo duas e no máximo quatro salas de cinema.

Redação JI