Guarda municipal é agredido com pedrada durante fiscalização do toque de recolher em Parintins, no AM

Jovens que empinavam pipa se revoltaram com apreensão do material e jogaram pedras contra viatura da equipe de fiscalização, neste domingo (10).

Um guarda municipal de Parintins, distante 369 km de Manaus, foi agredido com uma pedrada no rosto, neste domingo (10), durante fiscalização do toque de recolher na cidade. Conforme a Guarda Municipal do município, jovens que empinavam pipa se revoltaram com a apreensão de linhas e ‘papagaios’, como os objetos são conhecidos.

O toque de recolher em Parintins foi estabelecido no dia 25 de março, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus. Diversos órgãos atuam na fiscalização para garantir o cumprimento da medida. Parintins é o segundo município do Amazonas com mais casos confirmados da doença, com 390 infectados. No estado, o total passa de 12 mil.

A Guarda Municipal da cidade informou que agentes estavam dando suporte a uma equipe do Conselho Tutelar, neste domingo, para retirar das ruas jovens que estavam soltando ‘papagaio’.

Ainda conforme o órgão, os jovens se revoltaram após ter material apreendido. Eles jogaram pedras contra a viatura usada durante fiscalização e uma delas atingiu o rosto de um agente da guarda municipal, que precisou pegar, pelo menos, sete pontos no rosto.

A Guarda Municipal informou que, nesta segunda-feira (11), irá registrar Boletim de Ocorrência (BO) na 3ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Parintins, pela depredação ao patrimônio público e agressão ao servidor.

Por G1 AM*

Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/Guarda Municipal

*Com colaboração de Jean Beltrão.