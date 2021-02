“Guerreiras da Cota” confeccionam equipamentos de proteção e fortalecem luta contra a Covid-19 em Parintins

Reinaugurado pela prefeitura em dezembro de 2017, como importante instrumento de profissionalização e gerador de renda para muitas mulheres parintinenses, funcionárias do Centro de Costura Dona Cota, têm fortalecido os trabalhos dos profissionais de saúde no combate a Covid-19 na nossa cidade.

Coordenada por Joce Helena Reis, a equipe formada pela Maria do Socorro Marques, Ana Claudia Santos, Lindalva Lima, Ana Maria Menezes, Albanice Pontes, Maria Ribeiro, Elizabethe Farias e Maria Madalena, trabalha diariamente na confecção de lençóis, epis, fardamento dos médicos, macacões e máscaras de proteção para o hospital Jofre Cohen.

Segundo a coordenadora, Joce Helena Reis, “durante todos esses meses de pandemia, sou grata a Deus por poder junto com a equipe, oferecer este serviço que tanto tem ajudado não só os profissionais da linha de frente, mas também, muitas pessoas que precisam da proteção das máscaras e dos lençóis que são usados no hospital Jofre Cohen, assim como, os epis e macacões que foram produzidos pelo Centro de Costura Dona Cota em parceria com a Secretaria de Assistência Social – SEMASTH e SEMSA”.

A coordenadora agradece a confiança do prefeito Bi Garcia e da primeira dama Mayra Dias, no trabalho da equipe e a todo apoio para que essa ajuda se tornasse realidade. “Não há felicidade maior do que nos sentirmos úteis, ainda mais em um momento desse em que toda e qualquer ajuda é bem vinda”, ressaltou.

O Centro de Costura foi inaugurado em 2011 e teve as atividades paralisadas na administração do ex-prefeito Alexandre da Carbrás. No retorno de Bi Garcia ao poder municipal, o Centro de Costura Dona Cota foi totalmente revitalizado pela Prefeitura e reinaugurado no mês de dezembro de 2017.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação