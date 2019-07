Handebol masculino disputará ouro e salva dia ruim de Parintins no JEAs

Quinta-feira, 25 de julho de 2019, é uma data para esquecer, mas que ficará marcada na memoria dos parintinenses na disputa dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019. Depois de uma sequência de vitórias consagradoras e comemorações com possíveis classificações das modalidades coletivas para a etapa Regional Verde, a semifinal parintinense foi desastrosa, com apresentação de equipes irreconhecíveis dentro de quadra.

O futsal masculino juvenil do Carmo chegou a está vencendo por 3 a 0, mas sofreu o empate e a amarga derrota nas penalidades. A disputa do bronze será no sábado, 27. Já o infantil masculino, perdeu de virada para Manaquiri pelo placar de 2 a 1 e jogará pelo terceiro lugar na sexta-feira, 26.

Quem também deu adeus a competição foi o voleibol feminino da Escola GM3, sendo derrotada por 2 set 0 para Codajás. No futsal feminino, a escola de Parintins foi vencida pelo Recanto da Criança de Manaus pelo placar de 4 a 2, e agora, disputa o bronze no sábado. O handebol feminino do Bosco levou um ‘chocolate’ das representantes de Urucará e agora disputará o bronze.

O dia dos representantes da Ilha Tupinambarana só não foi pior, porque o handebol masculino juvenil da Escola Senador João Bosco venceu Coari pelo placar de 25 a 16 é lutará pelo ouro no sábado, 27, na Arena Amadeu Teixeira, com destaque para o ala Cauã Barbosa e o goleiro Gustavo Angelus. “Temos um grupo bastante unido dentro de quadra, conseguimos a vitória e agora o foco é a final, e a vaga na Etapa Regional. Lutar por mais esse título para Parintins é retribuir a força pessoa que acreditou na nossa equipe, destaca a confiança da equipe na conquista do título, o supercampeão, Cauã Barbosa. O atleta parintinense jogador do Sorriso da cidade de Mato Grosso, carrega em seu currículum conquistas de campeonato brasileiro de clubes, brasileiro escolar, campeão sul-americano escolar e de clubes, sul-americano com a seleção brasileira, além de campeonatos regionais.

Na busca por medalhas, a natação parintinense inicia competição hoje na Centro Aquático da Vila Olímpica.

Kedson Silva – Semjuv