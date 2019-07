Handebol parintinense inicia segunda fase do JEAs com vitória

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Abrindo a segunda fase da disputa coletiva dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, as equipes parintinenses da modalidade handebol entraram em quadra nesse domingo, 21 de julho, e iniciaram a nova disputa escolar regional com o pé direito.

O feminino juvenil da Escola Estadual Senador João Bosco goleou o forte elenco da cidade de Coari pelo placar de 21 a 12. A partida aconteceu no ginásio do Atletico Rio Negro Clube.

Já o masculino juvenil, também da Escola João Bosco, entrou em quadra (também no Rio Negro Clube) e venceu Careiro Castanho por 28 a 16. “Graças a Deus conseguimos a vitória. Todos sabem que o JEAs é uma competição muito difícil e dessa segunda fase em diante cada jogo é uma decisão. Foram formados quatro grupos com três escolas em cada e uma de cada grupo se classifica para a semifinal”, explica o treinador do Bosco, Márcio Santos conhecido Márcio Cabeludo.

Kedson Silva – Semjuv