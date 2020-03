Higienização da cidade de Parintins recebe elogios e vira referência

O trabalho de higienização dos espaços públicos de Parintins em combate ao coronavírus repercute nas redes sociais e vira referência para outras cidades. A ação realizada pela Prefeitura Municipal de Parintins iniciou na quinta-feira, 26 de março, em logradouros com grande circulação de pessoas.

A iniciativa é orientada pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia. O objetivo é higienizar locais como porto, mercado, praças, ruas, calçadas, postos de saúde, hospitais e demais locais com intensa movimentação da população. “Mais do que nunca, temos que combater esse vírus. Não podemos ficar parados enquanto ele circula em nosso município, colocando em risco a integridade de nossa população. É um trabalho árduo, mas que está sendo feito para salvar vidas”, exalta Bi Garcia.

O secretário municipal de Obras, Mateus Assayag, informa que “as equipes de trabalho utilizam uma solução de água com hipoclorito (água sanitária) para limpar e, assim, evitar possíveis locais de disseminação do vírus Covid-19”. Devido à intensa circulação de pessoas, as unidades básicas de saúde (UBS) recebem uma ação específica, na tentativa de proteger a população que procura esses locais.

A medida ganhou elogios nas redes sociais de diversas cidades do Amazonas e de outras partes do Brasil. A internauta Dany Sousa Santos disse: “Parabéns, se todas as cidades fizessem isso seria perfeito”. Lurdinha dos Santos comentou: “Administração de parabéns, prefeito Bi Garcia exemplo para muitos prefeitos de outras cidades”.

Na vizinha cidade de Barreirinha, a administração pública local também aderiu à ideia e iniciou o mesmo serviço, como informa o coordenador da Vigilância em Saúde da cidade, Leopoldo Tavares. “As equipes de agentes de endemias estão fazendo esse trabalho, principalmente, nos locais que tiverem grande número de pessoas transitando”, frisa.

A medida deve ser reproduzida em vários outros municípios e Parintins se configura como referência em ações de combate ao coronavírus na região.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas