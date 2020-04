Hoje é o 2º Domingo da Páscoa, vamos celebrar a Divina Misericórdia

Neste domingo, 19 de abril, é dia de celebrar a vitória sobre a morte. Esta liturgia celebra a festa da Divina Misericórdia e sua missão consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição.

Ainda neste tempo de quarentena, a orientação dos bispos do Brasil é continuar acolhendo a orientação das autoridades civis e sanitárias e orientando os fiéis a permanecerem em suas casas, evitando aglomeração de pessoas e, consequentemente, não participando das celebrações eucarísticas.

A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, fará transmissão da Santa Missa neste domingo, a partir das 14:30h

A Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) preparou um roteiro de celebração para ser feito em casa, em família, como Igreja doméstica.

Cabe aqui recordar mais uma vez o que nos afirmam as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora na Igreja do Brasil, número 73: “A casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados para o encontro e o diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas (Mc 1,29; 2,15; 3,20; 5,38; 7,24). Nas casas Ele curava e perdoava os pecados (Mc 2,1- 12), partilhava a mesa com publicanos e pecadores (Mc 2,15ss; 14,3), refletia sobre assuntos importantes, como o jejum (Mc 2,18-22), orientava sobre o comportamento na comunidade (Mc 9,33ss; 10,10) e a importância de se ouvir a Palavra de Deus (Mt 13,17.43).”

É importante ressaltar também que as famílias podem acompanhar a celebração pelos meios de comunicação católicos, rádio, TV e ainda pelas redes sociais.

Preparação para celebração

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado

Um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora

Uma vela a ser acesa no momento da celebração, preferencialmente o círio da família utilizado na celebração da Vigília Pascal, nas casas

Também se pode colocar próximo um quadro da Divina Misericórdia

Baixe aqui o roteiro para a celebração: Celebrar em Família 2 Domingo de Páscoa

