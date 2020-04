Hoje é Páscoa, aleluia!

Jesus venceu as trevas da morte.

Eu fiquei refletindo nas noites, desta noite Santa.

* A NOITE DO CAOS na criação da terra, sem luz, sem vida e vazia. O Criador transformou o CAOS em COSMO (Cosmético = beleza) e criou tudo maravilhosamente rompendo a escuridão com o sol, a lua, as estrelas. A noite passa…

* A NOITE DE ABRAÃO, que esperou contra toda a esperança, também passou e ele enfim, pode dizer: Deus é o meu baluarte.

* A NOITE DA ESCRAVIDÃO NO EGITO, Quanto sofrimento, dor e escravidão. Mas Deus VIU, OUVIU e SENTIU o clamor do Povo e DESCEU para liberta-los, abrindo o mar Vermelho e iluminando a caminhada rumo a terra onde corre leite e mel.

* Por fim e mais importante foi a ESCURIDÃO VENCIDA POR JESUS. Houve trevas no Calvário, ouve trevas no túmulo até que no começo do domingo a noite foi vencida, a morte foi derrotada. A pedra rolou e do sepulcro, a LUZ iluminou tudo. Tudo se fez novo em Jesus. A humanidade, o cosmos. TUDO ganhou vida nova. A humanidade renasceu em Jesus, o Crucificado Ressuscitou.

Então, a NOITE DA PANDEMIA também vai passar. Depois dela, teremos uma fé fortificada, uma esperança renovada, uma família restaurada pelo diálogo e pela oração.

Esta noite também vai passar e vai deixar um grande legado para toda a humanidade. A luz é muito mais brilhante depois da escuridão.

Eu peço nesta noite santa, que Jesus Ressuscitado, a luz eterna console os nossos corações e nos abra ao novo, para que continuemos a ser sinais luminosos de sua presença hoje e sempre.

Feliz Páscoa. Vislumbre a luz, ela é a nossa certeza e a nossa esperança.

Por Irmã Maria Helena Teixeira, Superiora Provincial das irmãs, Maringá, PR, colaboradora JI