Homem é assassinado com 9 tiros em Parintins

A vítima foi assassinada na ocupação do Lady Laura. Foto: Reprodução

Neste domingo (14), por volta das 20h41min, Victor Silva Mesquita, 23, conhecido como cabeçudo, foi assassinado na ocupação do Lady Laura, em Parintins (à 369 km de Manaus) com nove tiros de arma de fogo. A vítima foi conduzida ao Hospital Padre Colombo, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser realizado o exame de necropsia.

Segundo testemunhas, ele saiu de casa e foi para outra rua quando foi alvejado e que os autores dos disparos foram duas pessoas que estavam em uma moto Bros vermelha.

De acordo com o médico legista, Jorge de Paulo Gonçalves, oito disparos não transfixaram o corpo e um trasnfixou e ficou alojado no punho direito. Os tiros atingiram o tórax acima do mamilo direito, um acima da orelha direita, um atrás da orelha direita, um no braço direito na parte superior, um no braço direito na parte superior, um na parte superior e inferior do antebraço direito e um na coxa direita. “Foi feita a abertura do crânio e foi constatado que ele morreu de hemorragia cerebral por laceração de massa encefálica devido o projétil de arma de fogo”, disse o médico legista.

Victor deixa mulher e uma filha quatro anos.

Pelas primeiras informações, o motivo do homicídio foi relacionado ao tráfico de drogas.

A Polícia Civil investiga o caso.

Gilson Almeida/blogtadeudesouza.com.br