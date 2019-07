Homem é assassinado em Parintins

Tweet no Twitter

Ele foi assassinado na noite desta sexta-feira (5). Foto: Gilson Almeida

Antônio Pereira Bilber, 29, conhecido como “Pretinho”, foi assassinado na Rua 5 do bairro Itaúna II na noite desta sexta-feira (5). Segundo a autoridade policial, com aproximadamente 4 tiros.

Ainda de acordo com os policiais, foram duas pessoas ainda não identificadas responsáveis pelo homicídio.

Pretinho já tinha passagem pela polícia.

O corpo foi conduzido para o IML para ser feito o exame de necropsia

Os autores ainda não foram presos.

Gilson Almeida /blogtadeudesouza.com.br